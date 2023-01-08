Січень, 08 в 10:49

Останніми тижнями війська РФ посилили оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів. Окупанти тримають великі сили на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

– Те, як Росія працює над зміцненням оборони, свідчить про те, що командування, найімовірніше, занепокоєне можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі, – повідомляє британська розвідка.

Зазначено, що великий прорив ЗСУ на Запоріжжі серйозно підірве життєздатність російського “сухопутного моста”, що з’єднує Ростовську область і Крим. Водночас просування Сил оборони на Луганщині ще більше підірве проголошену РФ мету “звільнення Донбасу”.

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– Рішення, якій з цих загроз протидіяти насамперед, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників, – додають британці.