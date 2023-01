Останніми тижнями війська РФ посилили оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів. Окупанти тримають великі сили на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що великий прорив ЗСУ на Запоріжжі серйозно підірве життєздатність російського “сухопутного моста”, що з’єднує Ростовську область і Крим. Водночас просування Сил оборони на Луганщині ще більше підірве проголошену РФ мету “звільнення Донбасу”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 January 2023

