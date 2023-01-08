Січень, 08 в 14:56

Сьогодні-завтра росіяни можуть знову завдати ударів по критичній інфраструктурі України, оскільки температура повітря знижується.

Про це в інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, в Україну після досить значного потепління прийшли морози і температура знижуватиметься, а росіяни вже кілька днів не атакували нашу інфраструктуру.

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Скібіцький зазначив, що ГУР має інформацію про удари, що готуються.

– Ми чудово знаємо, що таке їхнє перемир’я, так було й у 2014 році. Вони нічого не означають. Це просто пропаганда. Путін лише намагається перевірити реакцію українців та міжнародної спільноти. І готують нові атаки, ми маємо інформацію про це. Ми не відкидаємо, що наприкінці цього свята буде нова атака, – заявив Скібіцький.

За словами Скібіцького, наразі у росіян значний дефіцит високоточних і балістичних ракет. Саме тому під час останньої атаки ворог випустив лише 20 ракет, тоді як у жовтні було 70-80.

Представник ГУР розповів, що у РФ залишилося близько 90 Іскандерів і є проблеми із виробництвом цієї зброї.

– Зараз вони також використовують суміш ракет, які запускають з повітря та з моря, а також безпілотники. І вони також зменшили частоту бомбардувань. Але це все одно небезпечно. Напевно, вони намагатимуться вдарити по нашій енергетичній інфраструктурі. Очікується зниження температури сьогодні та завтра. І вони намагатимуться залишити без світла населення всієї України особливо тоді, коли холодніше, – сказав представник ГУР Міноборони.

Раніше заступник начальника Головного управління військової розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив, що Росія має намір мобілізувати до 500 тис. призовників у січні.