У Мелітополі недалеко від заводу Гідромаш пролунали гучні вибухи – мер
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області недалеко від заводу Гідромаш було чутно декілька гучних вибухів.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
– ППО рашистам явно не допомагає, зате в небо відразу ж злетіла ворожа авіація, – зазначив він.
Деталі про наслідки обстрілів уточнюються.
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Вранці 8 січня Федоров повідомляв про нічні прильоти по захопленому росіянами заводі Гідромаш в Мелітополі, де війська РФ розмістили військову базу.
Джерело: Іван Федоров