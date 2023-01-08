Січень, 08 в 16:00

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області недалеко від заводу Гідромаш було чутно декілька гучних вибухів.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

– ППО рашистам явно не допомагає, зате в небо відразу ж злетіла ворожа авіація, – зазначив він.

Деталі про наслідки обстрілів уточнюються.

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Вранці 8 січня Федоров повідомляв про нічні прильоти по захопленому росіянами заводі Гідромаш в Мелітополі, де війська РФ розмістили військову базу.

Джерело: Іван Федоров