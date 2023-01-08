Січень, 08 в 9:37

Вчора, 7 січня, війська РФ продовжували обстрілювати Україну попри оголошене ними “різдвяне перемир’я”.

Про це повідомляє Генштаб.

Зазначено, що противник завдав дев’ять ракетних та три авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Цілями терористів стали й об’єкти цивільної інфраструктури, є поранені та загиблі серед мирного населення.

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Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також три удари по позиціях його ЗРК.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили та військової техніки і два склади боєприпасів ворога.