Зараз дуже важко у Соледарі: Маляр про ситуацію на Донеччині
Наразі у Соледарі на Донеччині дуже важко. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
— На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких – наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія (РФ, – Ред.), але й приватні (компанії, – Ред.).
За словами Маляр, ворог сконцентрував там чималі зусилля, щоб вийти на кордони Донецької області. Або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт.
Заступниця міністра оборони нагадала, що “велика частина нашої армії на сьогодні – це мобілізовані, тобто непрофесійні військові”.
— Ми як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни.
Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу і перемогти.
Напередодні речник Східного угруповування ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у Соледарі наразі йдуть важкі кровопролитні бої. А саме місто не під контролем окупантів, як подає кремлівська пропаганда.