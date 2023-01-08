Зараз дуже важко у Соледарі: Маляр про ситуацію на Донеччині

Січень, 08 в 13:33

Наразі у Соледарі на Донеччині дуже важко. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

— На Сході ситуація складна. На деяких ділянках Донецької області ми потрохи, крок за кроком, просуваємось вперед. А на деяких – наступає ворог. Наступає не лише регулярна армія (РФ, – Ред.), але й приватні (компанії, – Ред.).

За словами Маляр, ворог сконцентрував там чималі зусилля, щоб вийти на кордони Донецької області. Або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт.

Заступниця міністра оборони нагадала, що “велика частина нашої армії на сьогодні – це мобілізовані, тобто непрофесійні військові”.

Зараз дивляться

— Ми як морально доросле суспільство повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробовування військовими реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробовування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу і перемогти.

Напередодні речник Східного угруповування ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що у Соледарі наразі йдуть важкі кровопролитні бої. А саме місто не під контролем окупантів, як подає кремлівська пропаганда.