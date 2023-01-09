Детонація тривала до ранку: Федоров про знищення двох баз окупантів у Мелітополі

Січень, 09 в 11:51

На двох підприємствах у Мелітополі – Гідромарші та Мелітополь компресор, на яких росіяни облаштували склади боєприпасів – на вихідних, в ніч з суботи на неділю, пролунали вибухи. За словами місцевим мешканців, таких потужних вибухів не було з 24 лютого.

Про це повідомив в ефірі телемарафону мер міста Іван Федоров.

– Детонація тривала приблизно до 6:00 ранку. Продовження цього “феєрверку” було о 13.00 дня у неділю. Окупанти зрозуміли, що їхньої військової бази зі складами немає, – наголосив він.

Говорячи про наслідки вибухів для окупантів, Федоров уточнив, що до лікарні привезли щонайменше 10 поранених, однак він не зміг назвати кількість загиблих.

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Іван Федоров 8 січня повідомив про кілька гучних вибухів недалеко від заводу Гідромаш у тимчасово окупованому Мелітополі, де війська РФ розмістили військову базу.