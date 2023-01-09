Січень, 09 в 18:55

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ Україна просила Грузію передати зенітно-ракетні комплекси Бук. Їх Київ надав Тбілісі в 2008 році, під час російсько-грузинської війни. Проте уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу нашій державі.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов у своїй статті для Європейської правди.

Він зазначив, що Київ надсилав запити щодо поставок озброєння, боєприпасів, військової техніки до всіх міжнародних партнерів, зокрема й до Грузії. На початку повномасштабної війни українська влада відверто заявляла про життєву важливість цього озброєння.

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– Зокрема, Київ просив передати комплекси Бук, які були передані Україною Грузії під час війни 2008 року, – наголосив Касьянов.

Крім того, запит України до Грузії включав протитанкові комплекси Javelin, передані Сполученими Штатами. Вашингтон дав згоду на те, щоб грузинська влада передала їх Україні. Натомість США обіцяли замінити Javelin новішими комплексами.

Проте з Тбілісі була отримана категорична відмова.

– Попри те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ, – заявив Касьянов.

Він уточнив, що між Києвом та Тбілісі залишаються суттєві розбіжності з таких питань, як військова допомога, двосторонні санкції проти РФ, запровадження візового режиму для росіян, які масово втікають до Грузії, а також дотримання прав Михеїла Саакашвілі.

Як відомо, від початку повномасштабної війни РФ проти України влада Грузії так і не спромоглася виділити військову допомогу для нашої держави. На початку грудня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі підтвердив, що Тбілісі не надаватиме військову підтримку Збройним силам України, і це принципова позиція уряду.

Крім того, Грузія вирішила не запроваджувати економічні санкції проти РФ.

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Джерело: Європейська правда