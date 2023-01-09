Січень, 09 в 6:11

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та на західній околиці Донецька.

Карта бойових дій в Україні на 09.01.2023

Російські окупанти протягом минулої доби завдали сім ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Зараз дивляться

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Галаганівка і Грем’яч Чернігівської області; Кореньок, Кучерівка, Студенок, Бунякине, Атинське, Кіндратівка і Миропілля на Сумщині, а також Стариця, Чугунівка, Мілове, Колодязне і Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Дворічної, Першотравневого, Іванівки і Крохмального на Харківщині та Стельмахівки і М’ясожарівки Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку від ворожого вогню постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворожі обстріли фіксувалися біля Дорожнянки, Чарівного, Білогір’я, Малих Щербаків, Степового і Кам’янського Запорізької області та Олексіївки на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Знову під вогонь з російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

Втрати РФ у війні за 08.01.2023:

особового складу – 111 760 (+590),

танків ‒ 3080 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 6147 (+17) од,

артилерійських систем – 2069 (+4) од,

РСЗВ – 434 (+3) од,

засобів ППО ‒ 217 од,

літаків – 285 од,

гелікоптерів – 275 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7) од,

крилатих ракет ‒ 723 од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 183 од.

Війна в Україні триває 320 добу. Де точаться бої можна стежити на онлайн-карті бойових дій в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб