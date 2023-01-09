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Факти / Україна

Окупанти вихваляються ґвалтуванням жінок під час відступу з Лиману – перехоплення СБУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російські військові РФ

Під час відступу з Лиману Донецької області російські військові вбивали цивільних жителів та ґвалтували жінок. СБУ оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови двох окупантів, яка свідчить про те, що армія РФ – це збіговисько воєнних злочинців та маніяків.

Росіянин у розмові вихваляється своєю жорстокістю:

– Когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб***х… Насиловали, резали, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли и расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех е***и, резали их, расстреливали.

Фактично це зізнання у воєнних злочинах, і його долучать до матеріалів, які стануть доказами у Гаазі для тих російських військових, які виживуть у цій війні.

Зараз дивляться

За фактами порушення законів і звичаїв війни з боку ЗС РФ Служба безпеки відкрила вже понад 21 тис. кримінальних проваджень.

Нещодавно СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок.

Громадянка РФ Ольга Биковська живе в тимчасово окупованому Криму.

Фото: ГУР

Джерело: СБУ
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