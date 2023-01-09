Окупанти вихваляються ґвалтуванням жінок під час відступу з Лиману – перехоплення СБУ
Під час відступу з Лиману Донецької області російські військові вбивали цивільних жителів та ґвалтували жінок. СБУ оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови двох окупантів, яка свідчить про те, що армія РФ – це збіговисько воєнних злочинців та маніяків.
Росіянин у розмові вихваляється своєю жорстокістю:
– Когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб***х… Насиловали, резали, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли и расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех е***и, резали их, расстреливали.
Фактично це зізнання у воєнних злочинах, і його долучать до матеріалів, які стануть доказами у Гаазі для тих російських військових, які виживуть у цій війні.
За фактами порушення законів і звичаїв війни з боку ЗС РФ Служба безпеки відкрила вже понад 21 тис. кримінальних проваджень.
Нещодавно СБУ оголосила у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок.
Громадянка РФ Ольга Биковська живе в тимчасово окупованому Криму.
Фото: ГУР