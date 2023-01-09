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Факти / Україна

Російські військові хочуть закінчення війни на будь-яких умовах – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У військових 127 окремої розвідувальної бригади, яка дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, немає бажання воювати та дедалі частіше лунають думки про закінчення війни на будь-яких умовах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, у російських окупантів все більше погіршується морально-психологічний стан, і тому вони не хочуть йти воювати.

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Щодо активності ворога на території Білорусі, то значна кількість озброєння та техніки, що прибуває для навчання з РФ, знята із довготривалого зберігання та потребує ремонту.

Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

У Генштабі наголошують, що протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження ворогів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських загарбників.

Також наші воїни збили три гелікоптери противника – Ка-52, Мі-24 та Мі-8, а також три розвідувальних безпілотники типу Орлан-10.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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