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Факти / Україна

СБУ арештувала майно ексміністра освіти Табачника на понад $2 млн

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Дмитро Табачник
Фото: СБУ

СБУ наклала арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Загальна сума арештованих активів становить більше ніж $2 млн.

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– Для того, щоб приховати свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь «переписав» їх на своїх родичів. Втім, СБУ вдалось отримати дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала, – йдеться в повідомленні.

Серед майна Табачника:

  • ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
  • житловий будинок площею понад 600 кв. м;
  • 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
  • банківський рахунок на 147 тис. дол.
Арештоване майно Табачника
Арештоване майно Табачника
СБУ арештувала майно ексміністра освіти Табачника на понад $2 млн / 5 фотографий

У листопаді 2022 року Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.

СБУ зазначає, що Табачник особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ щодо забезпечення озброєної охорони “виборчих дільниць”.

Наразі ексміністр переховується у тимчасово окупованому Криму.

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Джерело: УНІАН
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