Судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Суецькому каналі: подробиці
Вранці 9 січня вантажне судно MV Glory, яке везе понад 65 тис. тонн кукурудзи з України до Китаю, сіло на мілину в єгипетському Суецькому каналі.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на управління Суецького каналу.
Інцидент стався поблизу міста Кантара в провінції Суецького каналу Ісмаїлія. Щоб допомогти зняти судно з мілини, було задіяно чотири буксири.
Зазначено, що рух каналом вже відновлено.
Що саме стало причиною інциденту – не повідомляється, однак у північних провінціях Єгипту вчора, 8 січня, були погані погодні умови.
Видання вказує, що це не перше судно, яке сіло на мілину на критично важливому водному шляху.
Так, у 2021 році контейнеровоз Ever Given під панамським прапором врізався в берег на односмуговій ділянці каналу, перекривши водний шлях на шість днів.