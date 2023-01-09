Судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Суецькому каналі: подробиці

Січень, 09 в 13:52

Вранці 9 січня вантажне судно MV Glory, яке везе понад 65 тис. тонн кукурудзи з України до Китаю, сіло на мілину в єгипетському Суецькому каналі.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на управління Суецького каналу.

Інцидент стався поблизу міста Кантара в провінції Суецького каналу Ісмаїлія. Щоб допомогти зняти судно з мілини, було задіяно чотири буксири.

Зараз дивляться

Зазначено, що рух каналом вже відновлено.

Що саме стало причиною інциденту – не повідомляється, однак у північних провінціях Єгипту вчора, 8 січня, були погані погодні умови.

Видання вказує, що це не перше судно, яке сіло на мілину на критично важливому водному шляху.

Так, у 2021 році контейнеровоз Ever Given під панамським прапором врізався в берег на односмуговій ділянці каналу, перекривши водний шлях на шість днів.