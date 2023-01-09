Січень, 09 в 20:58

Станом на 9 січня, в Україні зросло споживання електроенергії через холоди та початок робочого тижня. Зокрема, більше електрики почали споживати промислові об’єкти та бізнес.

Ситуація з електропостачанням залишається складною у прифронтових регіонах України на сході та півдні.

Обленерго Рівненської, Харківської, Тернопільської, Дніпропетровської областей вже оприлюднили графіки планових стабілізаційних вимкнень електроенергії.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 10 січня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Рівненська область

Рівнеобленерго оприлюднило графіки відключень електроенергії на 10 січня.

Енергетики зауважують, що графіки можуть не збігатися із фактичними відключеннями за умови екстрених або аварійних відключень.

Графік відключень у місті Рівне можна побачити за посиланням, а розклад по області тут.

Харківська область

Харківобленерго оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.

Новий графік діятиме з 9 до 15 січня 2023 року.

У графіку погодинних відключень світла — 12 черг, їх розклад оновили.

1 черга 08:00 — 11:00;

2 черга 09:00 — 12:00;

3 черга 10:00 — 13:00;

4 черга 11:00 — 14:00;

5 черга 12:00 — 15:00;

6 черга 13:00 — 16:00;

7 черга 14:00 — 17:00;

8 черга 15:00 — 18:00;

9 черга 17:00 — 20:00;

10 черга 18:00 — 21:00;

11 черга 19:00 — 22:00;

12 черга 07:00 — 10:00.

З адресами, де саме можуть вимкнути світло у Харківській області, можна ознайомитись за цим посиланням.

Тернопільська область

ВАТ Тернопільобленерго оприлюднило стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії на цей тиждень – з 9 січня по 15 січня.

Кожна з трьох груп має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.

У разі гострої необхідності ВАТ Тернопільобленерго буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області й у поза зазначені години, вказані у цьому графіку.

Графік знеструмлень можна переглянути на сайті обленерго за цим посиланням.

Дніпропетровська область

Операторами міста Дніпро та відповідної області є енергокомпанії Yasno та ДТЕК Дніпровські електромережі.

Дізнатись про стан подачі електроенергії, якими оперує енергокомпанія, можна за цим посиланням.

Водночас Yasno сформувало стабілізаційні графіки для Дніпра та окремих населених пунктів області. Ознайомитись з ними можна за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Запорізька, Тернопільська, Вінницька, Чернівецька та Житомирська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 10 січня.

Зазвичай обласні регулятори оприлюднюють графіки стабілізаційних відключень день у день, тому ознайомитись з розкладом у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Вінницяобленерго, Чернівціобленерго, Запоріжжяобленерго, Львівобленерго та Житомиробленерго.