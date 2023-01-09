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Факти / Україна

Везли до шпиталю три доби, заїжджаючи в кожне місто: окупант про переповнені військовими лікарні РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Везли до шпиталю три доби, заїжджаючи в кожне місто: окупант про переповнені військовими лікарні РФ

У черговій перехопленій розмові окупант телефонує знайомому та жаліється на переповнені шпиталі ЗС РФ пораненими військовослужбовцями.

–  У госпіталі, на*уй, як у в’язниці: ні вийти, ні зайти. Везли до шпиталю три доби, заїжджаючи в кожне місто. По-перше, повезли коротше… Три дні госпіталь шукали, на*уй, по всій Росії, зрозумів? Всі госпіталі переповнені. Нас сьогодні лише вранці привезли, – розповідає російський військовий.

Нагадаємо, що раніше Генеральний штаб України повідомляв про переповнені лікарні окупантами та найманцями Вагнера на окупованій частині Луганської області.

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Фото: ГУР

Джерело: ГУР
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