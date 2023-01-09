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Факти / Світ

Відправка танків Leopard з Німеччини в Україну не запланована – речник Бундестагу

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Наразі Берлін не має в планах відправляти в Україну танки Leopard 2. Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрайт, запречуючи таким чином слова міністра економіки Роберта Габека, який не відкидав такої можливості.

У той же час минулого тижня Німеччина повідомила, що надішле у Київ бойові машини піхоти Marder у відповідь на прохання надати більше важкого озброєння задля відсічі російським військам.

Нагадаємо, заступники спікера Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт і Вольфганг Кубікі виступили за постачання Україні танків Leopard.

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Український посол в Німеччині Олексій Макеєв раніше заявив, що рішення Бундестагу про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

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Джерело: Sky News
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