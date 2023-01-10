Січень, 10 в 13:36

Збройні сили України поцілили у російський катер на Дніпрі між Херсоном та Голою Пристанню.

Про це розповів керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування, полковник Євген Єрін.

Від початку війни це вже 17 російське судно, яке знищили ЗСУ.

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– Артилерійськими засобами уражено ворожий катер, на якому перебували військовослужбовці противника, – розповів Євген Єрін.

Це сталося в районі острова Білогрудів.

– Більше інформації про це немає. Наскільки я знаю, його знищили, але (ця інформація уточнюється, – Ред.), – додав керівник пресцентру.

Нагадаємо, що минулої доби Збройні сили України ліквідували 710 окупантів, чотири ворожі танки та сім бойових броньованих машин.