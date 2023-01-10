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Факти / Україна

Обнулить “військову репутацію” РФ: Подоляк пояснив, що дасть постачання Україні західної зброї

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Обнулить “військову репутацію” РФ: Подоляк пояснив, що дасть постачання Україні західної зброї
Фото: ICTV

Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 10 січня.

За словами Подоляка, йдеться зокрема про обнулення “військової репутації” Росії.

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На його думку, це також вирішить такі завдання:

  • Прискорення звільнення територій та закриття “українського фронту” на десятиліття;
  • Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни.

Останнім часом дедалі частіше лунають заяви від західних союзників щодо постачання Україні необхідного озброєння.

Зокрема, сьогодні, 10 січня, під час брифінгу у Брюсселі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, говорячи про танки, заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої потребує.

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