Обнулить “військову репутацію” РФ: Подоляк пояснив, що дасть постачання Україні західної зброї

Січень, 10 в 17:37

Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 10 січня.

За словами Подоляка, йдеться зокрема про обнулення “військової репутації” Росії.

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На його думку, це також вирішить такі завдання:

Прискорення звільнення територій та закриття “українського фронту” на десятиліття;

Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни.

Постачання західної зброї дозволяють вирішити кілька завдань.

1. Обнулення «військової репутації» Рф. 2. Прискорення звільнення територій та закриття « фронту» на десятиліття.

3. Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 10, 2023

Останнім часом дедалі частіше лунають заяви від західних союзників щодо постачання Україні необхідного озброєння.

Зокрема, сьогодні, 10 січня, під час брифінгу у Брюсселі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, говорячи про танки, заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої потребує.