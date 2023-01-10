Обнулить “військову репутацію” РФ: Подоляк пояснив, що дасть постачання Україні західної зброї
Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 10 січня.
За словами Подоляка, йдеться зокрема про обнулення “військової репутації” Росії.
На його думку, це також вирішить такі завдання:
- Прискорення звільнення територій та закриття “українського фронту” на десятиліття;
- Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни.
Постачання західної зброї дозволяють вирішити кілька завдань.
1. Обнулення «військової репутації» Рф.
2. Прискорення звільнення територій та закриття « фронту» на десятиліття.
3. Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 10, 2023
Останнім часом дедалі частіше лунають заяви від західних союзників щодо постачання Україні необхідного озброєння.
Зокрема, сьогодні, 10 січня, під час брифінгу у Брюсселі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, говорячи про танки, заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої потребує.