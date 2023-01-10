Січень, 10 в 12:49

Масований обстріл російськими загарбниками 9 січня міста Очаків Миколаївської області є їхньою відповіддю на успіхи українських військових на Кінбурнській косі.

Про це в ефірі 24 каналу повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, окупанти як боягузи заїжджають на Кінбурнську косу, розташовують там свою техніку, стріляють і одразу тікають звідти, бо знають, що отримають у відповідь.

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– Реакція ворога на наші успіхи бойової роботи, якими ми вже могли звітувати про накриття і техніки, і скупчення військ ворога на Кінбурнській косі. Відповіддю став такий масований удар, – сказала Наталя Гуменюк.

Речниця Сил оборони Півдня зауважила, що після підступного обстрілу Очакова окупанти отримали “відповідь” від наших воїнів – українські військові відпрацювали по позиціях загарбників на Кінбурнській косі.

Останнім часом росіяни активізували повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

– Вчора зранку збили розвідувальний безпілотник, який заходив із моря, безпосередньо на Очаківському напрямку. Ворог намагається зібрати максимум інформації про те, куди завдати удару, – сказала Наталя Гуменюк.

Окупанти завдали удару по розподільній вежі, яка координує рух суден по Дніпровсько-Бузькому лиману. Це той напрямок, який Україна намагається залучити до експорту своєї зернової продукції.

Раніше очільник Миколаївської області Віталій Кім розповів, що російські окупанти вирішили, що склад старих мін часів Другої світової війни в Очакові – це склад боєприпасів ЗСУ, і тому атакували місто. 15 людей поранено, зокрема дворічна дитина.

– Поруч із військовою частиною був склад старих-старих протикорабельних мін Другої світової війни. Свого часу їх залили бетоном, прямо на березі зробили такий собі могильник, щоб вони не вибухнули і не було небезпечно, – розповів Віталій Кім.

І вчора окупанти двома ракетами, ймовірно, Кинжал пробили метр бетону.

– Але єдине, що вони зробили за фактом – залишили без вікон і дахів пів Очакова, навели паніку в Миколаєві, – наголосив очільник області.

Сьогодні від Миколаївської обласної військової адміністрації відправили до Очакова дві вантажівки листів ОСБ. Крім того, громаді оперативно передають будівельні матеріали – шифер, плівку, плити тощо.