Пакистан відправить Україні 159 контейнерів з боєприпасами – ЗМІ

Січень, 10 в 22:14

Пакистан планує відправити Україні 159 контейнерів з боєприпасами.

Як пише індійське видання The Economic Times, поставка буде здійснюватись через польський порт Гданськ.

– Судно Vesuvius привезе 155-мм снаряди, метальні заряди M4A2, артилерійські капсулі M82 та підривники PDM. Їх надасть ісламабадський постачальник зброї DMI Associates у співпраці з оборонними компаніями Східної Європи, – йдеться у повідомленні.

Натомість Пакистан очікує отримати допомогу України у модернізації своїх гелікоптерів Мі-17, а також у ремонті парку із 320 танків Т-80УД.

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Раніше Пакистан не постачав Києву зброю напряму, але у серпні минулого року Велика Британія передала Україні через Румунію озброєння з пакистанської авіабази Нур-Хан.

The Economic Times також пише, що частина постачань пакистанської зброї здійснювалася через східноєвропейські країни.

Пакистан та Україна – давні партнери у постачанні озброєнь: у 1991-2020 роках вони уклали відповідні контракти на загальну суму $1,6 млрд.