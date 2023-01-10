Січень, 10 в 14:14

Мережею шириться фейк, який розповідає про підвищення тарифів на електроенергію для українців на 47%.

Інформація активно розповсюджується російськими медіа та у Telegram-каналах окупантів.

Як нібито підтвердження наводиться рішення НКРЕКП про збільшення тарифів на 10%. Але не вказується, що це стосується непобутових споживачів.

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Також у повідомленні йдеться, що до липня цього року тарифи мають вирости на 47%.

Проєкт StopFake застережує, що ця інформація неправдива.

Журналісти зазначають, що ціни дійсно мають підвищитися за рішенням Комісії від 21 грудня.

Воно передбачає підвищення тарифу на передачу електроенергії протягом 2023 року (з 1 січня на 10%, з 1 квітня на 13% та з 1 липня – на 13%), а також триетапне зростання тарифів Укренерго на диспетчеризацію (1 січня на 10%, з 1 квітня на 18% та з 1 липня на 18%).

– Пропагандисти в іронічній манері пишуть, що підвищення цін – це нібито “новорічний подарунок громадянам України” від “київської влади”, але справжньою причиною зростання тарифів є безперервні російські обстріли української енергетичної інфраструктури, – йдеться у статті.

Ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на нинішньому рівні.

Також у серпні 2022-го ВРУ ухвалила закон який забороняє підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на послуги з розподілу природного газу, постачання теплової енергії і гарячої води протягом воєнного стану.

Джерело: StopFake