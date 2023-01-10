Спочатку Київ: енергетики реалізовують проєкт для захисту міст від блекаутів

Січень, 10 в 20:45

В Україні йде активна робота над тим, щоб убезпечити Київ та інші великі міста від можливих блекаутів.

Про це розповів керівник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, є проєкт, який наразі реалізується урядом, міською адміністрацією та донорами.

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— Йде робота над тим, щоб спочатку Київ, а потім й інші великі міста убезпечити від можливих блекаутів. Це насамперед опалення і водоканал. Я певний, що всі великі міста України мають бути обладнані такою резервною генерацією, – сказав він.

Харченко уточнив, що йдеться не про нові системи захисту інфраструктури з повітря, а про технологічні та енергетичні рішення.

— Щоб навіть у ситуації, коли, скажімо, терористам вдалося знищити певну частину високовольтної мережі і неможливо доставити електрику до певних міст, функціонувала відповідна система резервування всередині міст. І над нею йде робота.

Окрім цього, Харченко пояснив, чому Україна навряд чи зможе вийти з режиму планових відключень електроенергії раніше квітня поточного року.