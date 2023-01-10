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Факти / Україна

Суми платіжок стануть меншими. Коли розпочнеться обмін старих ламп на енергозберігаючі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Суми в комунальних платіжках українців будуть меншими за рахунок запуску програми безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи.

Про це на засіданні Кабміну сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, програма у режимі бета-тестування стартує 16 січня.

Зараз дивляться

– Сьогодні уряд приймає рішення, завдяки якому суми у комунальних платіжках будуть ще меншими. Йдеться про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи. З 16 січня починаємо програму у режимі бета-тестування, – сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що на першому етапі планується замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України.

– Після цього орієнтовно за два тижні проект запуститься у звичайному режимі по всій території України. Кожен зможе подати заявку через Дію, а потім отримати п’ять нових ламп у найближчому відділенні Укрпошти. Весь процес буде максимально простим і швидким, – запевнив прем’єр-міністр.

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