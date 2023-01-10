Січень, 10 в 12:30

Вже у січні американські інструктори розпочнуть розширені навчання українських захисників у Німеччині.

Про це повідомила на брифінгу заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

– Я не можу сказати, чи ми вже розпочали, але можу сказати, що ми розпочнемо цього місяця. І це стосується частини колективних навчань,- сказала вона.

Заступниця також підкреслила важливість опанування військовими нового озброєння, яке Україні надали партнери.

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– Обладнання – це одне. Використання обладнання – це інше. І тому ви бачили, що багато наших союзників, окрім нас, зробили крок вперед і запропонували додаткові колективні тренування з використання цієї техніки, – сказала Сінгх.

У грудні 2022 року стало відомо, що Пентагон розширює навчання, яке американські військові проводять для українських воїнів. Очікується, що розширене навчання дозволить американським інструкторам навчати приблизно від 600 до 800 військовослужбовців України щомісяця.

Джерело: Міноборони США