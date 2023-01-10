У США заявили, що мають план підтримки України на 2023 рік

Січень, 10 в 10:31

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що його країна має підтверджений і надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік.

Про це повідомляє Голос Америки.

За його словами, американці здебільшого підтримують Україну, а політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку. Тому розмови про нібито глибокі розбіжності з цього питання – недоречні.

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Салліван звернув увагу на публікацію у The Washington Post Кондолізи Райз, відомої представниці Республіканської партії, та колишнього міністра оборони Сполучених Штатів Роберта М. Гейтса. У статті політики закликали негайно збільшити підтримку для України.

– Вона з’явилася, я думаю, протягом 24 годин після того, як США оголосили про найбільший, наймасштабніший, найвпливовіший пакет військової допомоги Україні на понад 3 мільярди доларів, – сказав він.

Радник з нацбезпеки нагадав, що Конгрес США ухвалив і президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік, який охоплює майже 45 мільярдів доларів допомоги для України.