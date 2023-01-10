Січень, 10 в 19:21

Звичайні солдати армії РФ під час телефонних розмов підтверджують нещодавні величезні втрати мобілізованих у Макіївці (Донецька область), тим самим спростовуючи заяви російської пропаганди.

Про це свідчить чергове перехоплення розмов окупантів, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час цієї телефонної розмови співрозмовниця окупанта розповіла про нещодавню розмову зі знайомим, який підтвердив їй втрати військ РФ у Макіївці.

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– Він особисто перевозив тіла з Макіївки… Каже, що 610 у Макіївці загиблих! 12 КамАЗів, каже, я вивіз, – повідомила вона.

У відповідь на це окупант нагадав жінці, що раніше говорив їй про такі втрати, а та йому одразу не повірила. Путінський солдат також пояснив, що влада РФ замовчує ці факти, щоб “не піднявся бунт”.

Під час розмови вони також розкритикували новорічний виступ російського диктатора Володимира Путіна та поміркували, “коли вже це все закінчиться”.

Крім того, співрозмовниця окупанта розповіла про випадок, як командир покарав російського солдата за ковток пива на Новий рік: відправив його з тяжкою контузією і переламаною очницею назад на позицію.

Як відомо, на початку січня Збройні сили України знищили будівлю ПТУ №19 з мобілізованими рашистами в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Є інформація, що удар було завдано з реактивних артилерійських систем HIMARS. Повідомлялося про загибель щонайменше 400 загарбників. Однак, судячи з перехоплення ГУР, їх значно більше.

У британській розвідці наголошували, що такі великі втрати в армії РФ відбуваються через її непрофесіоналізм.

А в українській розвідці пояснювали, що точковий удар по казармі росіян у Макіївці є частиною плану командування ЗСУ, щоб завадити агресору наступати.

Через кілька днів після подій у Макіївці з’явилася інформація, що українські військові завдали удару по базі російських окупантів у Гаврилівці Другій Херсонської області. Там, за різними оцінками, могли перебувати до 1 тис. військових РФ.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України