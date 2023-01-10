Січень, 10 в 0:05

Українка Марта Чумало, яка є психологом та феміністкою, стала лауреаткою шведської премії імені Улофа Пальме в галузі прав людини за 2023 рік за захист прав та свобод жінок. Церемонія нагородження відбудеться 1 лютого у Стокгольмі.

Довідка. Премія Улофа Пальме – це щорічна премія у розмірі $100 тис., яку присуджує Меморіальний фонд Улофа Пальме.

Чумало була відзначена за те, що вона була однією із засновниць неурядової організації Поглядів жінок, що просуває права жінок і бореться з насильством щодо жінок.

– З 2014 року й особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Марта Чумало активно опікується підвищенням поінформованості про наслідки війни та задоволення потреб її жертв, – йдеться у повідомленні фонду.

Зараз дивляться

Як повідомляє Меморіальний фонд Улофа Пальме, нагороду також отримали Наргес Мохаммаді з Ірану та Ерен Кескін із Туреччини.

Зазначається, що журналістка та правозахисниця Мохаммаді “була центральною фігурою у боротьбі за права жінок та свободу слова в Ірані”. Жінка була ув’язнена з листопада 2021 року за обвинуваченням у “пропагандистській діяльності проти держави”.

Правозахисниця юрист Ерен Кескін була відзначена за те, що десятиліттями захищала тих, хто зазнає дискримінації в її країні, зокрема “етнічних меншин, ЛГБТ та біженців”.

Фото: Marta Chumalо