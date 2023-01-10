ЗСУ ліквідували 710 окупантів, 4 танки та ворожий корабель

Січень, 10 в 8:37

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 112 470 своїх військових, з них 710 окупантів ЗСУ знищили за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ з 24 лютого по 10 січня:

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танків ‒ 3084 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,

артилерійських систем – 2073 (+4) од,

РСЗВ – 434 од,

засобів ППО ‒ 217 од,

літаків – 285 од,

гелікоптерів – 275 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),

крилатих ракет ‒ 723,

кораблів / катерів ‒ 17 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 183.

Зазначено, що більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення.