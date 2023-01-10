ЗСУ ліквідували 710 окупантів, 4 танки та ворожий корабель
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 112 470 своїх військових, з них 710 окупантів ЗСУ знищили за останню добу.
Про це повідомляє Генштаб.
Інші втрати РФ з 24 лютого по 10 січня:
Зараз дивляться
- танків ‒ 3084 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,
- артилерійських систем – 2073 (+4) од,
- РСЗВ – 434 од,
- засобів ППО ‒ 217 од,
- літаків – 285 од,
- гелікоптерів – 275 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
- крилатих ракет ‒ 723,
- кораблів / катерів ‒ 17 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 183.
Зазначено, що більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення.