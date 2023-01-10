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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували 710 окупантів, 4 танки та ворожий корабель

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
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Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 112 470 своїх військових, з них 710 окупантів ЗСУ знищили за останню добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ з 24 лютого по 10 січня:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3084 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6154 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2073 (+4) од,
  • РСЗВ – 434 од,
  • засобів ППО ‒ 217 од,
  • літаків – 285 од,
  • гелікоптерів – 275 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 723,
  • кораблів / катерів ‒ 17 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 183.

Зазначено, що більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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