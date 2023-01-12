Січень, 11 в 22:51

Російські загарбники мають намір і вже реалізують масову депортацію українців з тимчасово окупованих районів України.

Примусово переселяти українців у Кремлі мають намір в усіх регіонах Росії, заявила в ефірі національного телемарафону віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона прокоментувала дані про фінансування Росією переселення 100 тис. жителів з окупованих районів Херсонської області.

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– У нас є розвіддані, які підтверджують, що Росія справді намагається здійснити черговий акт геноциду – я не буду зараз навіть депортацією це називати, бо насильницьке вивезення українських громадян є актом геноциду, за що, звісно, на них чекає покарання, – заявила віцепрем’єрка.

За її словами, російські загарбники поспішають, оскільки знають, що території України будуть деокуповані.

– Це говорить про те, що вони не вірять, що зможуть утримати Херсонську область, і намагаються хоча б людей примусово вивезти і в такий спосіб позбавити їх рідної землі й рідної держави, – додала вона.

За даними Верещук, примусову депортацію українців окупанти здійснюють “у майже всі регіони” Росії.

– У нас є інформація, що в 57 регіонах Росії на сьогодні розселені наші українці. Це і Далекий Схід, і Сибір – ми знаходимо українців у всіх куточках Росії… Ми ретельно фіксуємо ці факти, і це буде основою спецтрибуналу і основою звинувачень проти Росії та їхніх посадових осіб, – додала вона.

Віцепрем’єрка додала, що жителі захоплених Росією районів самостійно намагаються перебратися на підконтрольну Києву територію, але військові ЗС РФ перешкоджають цьому. Як приклад цьому Верещук вказала на заблоковану роботу пункту пропуску у Василівці.

Через це українцям, які вирішили самостійно покинути окуповані райони, доводиться самостійно виїжджати через Крим до Росії, а звідти повертатися на підконтрольні Україні території через треті країни.

Водночас глава Мінреінтеграції не змогла назвати кількість українців, які виїжджають з окупованих територій, тому що є складнощі зі статистикою, яку вели, коли пункти пропуску ще працювали.