Через шторм Росія вивела у Чорне море лише один ракетоносій – Гуменюк

Січень, 11 в 12:03

Росія вивела у Чорне море лише один ракетоносій. Про це повідомила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Вона наголосила на тому, що море на нашому боці, оскільки шторм посилюється.

– Море, безперечно, на нашому боці. Спостерігається шторм і він посилюється. Проте це також дуже посилює мінну небезпеку. Хочу нагадати цивільним громадянам, які можуть натрапити на морську міну на узбережжі, в жодному разі не наближатись до таких вибухонебезпечних предметів, – сказала Гуменюк в етері телеканалу Еспресо.

За словами Гуменюк, російські війська продовжують використовувати БПЛА для розвідувальних цілей

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– Російські ракетоносії перебувають у пунктах базування. В Чорному морі на чергуванні перебуває лише один ракетоносій. Це свідчить про те, що вони все-таки продовжують моніторити надводну обстановку, використовуючи безпілотні літальні апарати. Один із таких БПЛА був збитий нашою ППО під час спроби спрямувати його в бік Очакова, – додала вона.