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Факти / Україна

Чим довша війна, тим більші витрати: Кулеба розкритикував Німеччину за нерішучість у поставках зброї

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Німеччина має припинити боятись ескалації з боку Росії, оскільки вона не залежить від типу та кількості поставленого в Україну озброєння.

Про це в інтерв’ю Tagesschau заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що війна не торкнеться Німеччини, якщо Берлін надасть Україні підтримку для перемоги над Росією.

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Водночас чим довше триває війна, тим більшими будуть витрати. Наразі усі повинні бути зацікавлені в перемозі ЗСУ.

– Коли ми вперше попросили про якусь зброю, нам сказали: ми не можемо цього зробити, тому що це призведе до ескалації. Тоді ми отримали зброю і попросили самохідні гаубиці. І знову пішла суперечка з ескалацією. І нічого не сталося. Росія йде на ескалацію незалежно від типу та кількості поставленого в Україну озброєння, – пояснив міністр.

Кулеба впевнений, що зрештою Німеччина надасть Україні все необхідне озброєння, зокрема бойові танки Leopard.

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