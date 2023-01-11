Можливі обмеження проходу та проїзду. СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва
Фото: СБУ
Співробітники Служби безпеки проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району Києва, зокрема у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначено, що за безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:
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- проводять огляд території та окремих приміщень (помешкань, офісів, місць загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі.
Заходи мають на меті посилити контрдиверсійний захист важливих державних об’єктів та підвищити безпеку осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.
– Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів, – йдеться в повідомленні.
Можливі обмеження проходу та проїзду. СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва / 4 фотографии