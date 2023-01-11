Січень, 11 в 12:27

Співробітники Служби безпеки проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району Києва, зокрема у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що за безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

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проводять огляд території та окремих приміщень (помешкань, офісів, місць загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі.

Заходи мають на меті посилити контрдиверсійний захист важливих державних об’єктів та підвищити безпеку осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.

– Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів, – йдеться в повідомленні.