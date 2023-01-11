Навіть захоплення Соледара не допоможе РФ оточити Бахмут – ISW

Січень, 11 в 8:03

Навіть гіпотетичне захоплення Соледара в Донецькій області не свідчитиме, що російським військам вдасться відразу оточити Бахмут.

Такий прогноз озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти спростували заяви кількох російських джерел про захоплення міста, що всього за 10 км на північ від Бахмута.

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Фахівці звернули увагу, що цю інформацію не підтвердив і власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин, заявивши, що його сили не можуть подолати узгоджений опір ЗСУ.

– Станом на 10 січня ISW фіксував лише візуальне підтвердження, що сили Вагнера – в центрі Соледара. Однак реальність покрокового контролю над місцевістю в Соледарі затьмарюється динамічними міськими боями, – наголошують фахівці.

Нагадаємо, що ввечері 10 січня у пресслужбі 46 окремої десантно-штурмової бригади, яка боронить Соледар, повідомили, що ситуація в місті дуже складна, але керована.

Українські захисники наголосили, що залишають лише те, що вважають недоцільним утримувати. І це тільки їхнє рішення.

Окремо українські військові прокоментували відео, оприлюднене найманцями ПВК Вагнера, що нібито свідчить про контроль центру Соледара.

У 46 окремій десантно-штурмовій бригаді порадили любителям познімати відео, які прагнуть видати це за просування та оточення ЗСУ, зайнятися справжньою чоловічою справою та перестати ховатися в підвалах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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