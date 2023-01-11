Січень, 11 в 13:38

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес заявив, що Захід не може більше дозволяти Росії безкарно стріляти по Україні з глибокого тилу.

– Обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності, ніж GMLRS, фактично дає Росії таку можливість, – сказав Годжес в інтерв’ю РБК-Україна.

Він додав, що Росія намагається розтягнути цю війну в сподіванні, що Захід втратить волю продовжувати підтримку України. Для цього агресори й використовують обстріли цивільної інфраструктури України.

– Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало… І також, здається, ще є сотні дронів, які поставив Іран. Тож ключові завдання: №1 – робити все можливе для захисту населення, №2 – продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону, №3 – йти до джерел, тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони, – зазначив генерал-лейтенант США у відставці, маючи на увазі російські тили.

Він уточнив, що іранські дрони – не є адекватною компенсацією витрачених росіянами ракет, адже їх легше збити і вони не несуть таку саму боєчастину та корисне навантаження. Єдиною проблемою, за словами Годжеса, є їхня кількість.