Січень, 11 в 18:38

Російські окупанти бояться потрапити під Херсон, тому чекають на можливіть виїзду в РФ, щоб втекти.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

– Там начебто нас до Росії вивозять на переформування, а потім під Херсон, кажуть. Якщо в Росію все вийде, то я, бл*дь, більше не поїду вже, спробую петлянути, да там у Печенгу (Мурманська область РФ – Ред.) з*батися, – сказав він.

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За словами окупанта, його 200-та бригада “самая конченая”, тому що солдатів відмовляються звільняти після закінчення терміну контракту.

Він просить співрозмовницю зателефонути у воєнкомат і дізнатися, чому з інших бригат солдатів відпускають додому після трьох місяців.

– Нехай піднімають, вирішують питання. Бо хочуть під Херсон закидати, а там взагалі, кажуть, повна попа, – сказав окупант.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР