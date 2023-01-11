Січень, 11 в 1:26

У Соледарі та Бахмуті тривають танкові бої, а росіяни перекинули додаткові сили ВДВ для штурму українських позицій.

Про це у своєму блозі в Medium написав Том Купер, австралійський військовий аналітик, який спеціалізується на історії бойової авіації.

Факти ICTV наводять переклад зібраних відомостей про бої на Донбасі, зокрема в Соледарі та Бахмуті.

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Експерт зазначає, що останніми днями в Соледарі та Бахмуті не тільки морозно (від -10°C до -20°C), а й у районі Соледара 4-5 січня випав сніг. Таким чином, усі фотографії та відео, на яких зображено, скажімо, “бруд”, напевно, були зроблені до цієї дати, вказує він.

Загалом, пише Купер, артилерійські дуелі тривають майже по всій лінії фронту, від Куп’янська на півночі до (принаймні) Вугледара на півдні. В іншому, великих бойових дій немає, вважає Том Купер. Принаймні, за одним великим винятком: “у Соледарі тривають запеклі, запеклі та кровопролитні бої”, пише він.

– Два дні тому 3-тя штурмова бригада (плюс 46-та ОДШБ) ЗСУ контратакувала і відвоювала головний комплекс соляних шахт, завдавши росіянам величезних втрат, – а потім продовжила рух на Бахмутське. Судячи з (неофіційних) українських заяв про те, що росіяни захопили Бахмутське, схоже, ця друга частина контратаки закінчилася не дуже добре, пише експерт.

Він зазначає, що станом на ранок 9 січня, найзапекліші бої велися в районі місцевої мерії.

Також повідомляється про важкі бої під Підгороднім (саме там знаходиться ПВК Вагнера). Повідомляється, що вчора українці були змушені відступити з цього села. За іншими повідомленнями, ЗСУ повернулися в нього ввечері 8 січня.

Тим часом, за даними RUMINT, найбільшою проблемою ЗСУ на цій ділянці є масове застосування автоматичних гранатометів АГС-17 численними російськими підрозділами.

Том Купер зазначає, що про запеклість боїв за Соледар можна судити за кількома відомими або, принаймні, відомими за чутками фактами:

a) Для початку – після майже місячної перерви – обидві сторони перекинули в цей район танки. б) Генштаб ЗСУ повідомляє про 500 з гаком вбитих росіян, три гелікоптери і 11 танків, знищених тільки 8 січня. Безсумнівно, їхні цифри втрат росіян можуть бути перебільшені, і я поки що не знайшов чітких доказів того, що росіяни втратили вчора хоча б один гелікоптер, але: судячи з відео про важкі втрати між російськими підрозділами, я сумніваюся, що українці перебільшують у цьому відношенні. в) Як завжди, якщо українці заявляють про велику кількість збитих вертольотів ПКС РФ в один день і на вузькій ділянці фронту, то це означає, що ПКС РФ дуже активні на цій ділянці – а ПКС активні на якійсь ділянці лише тоді, коли там ідуть дуже інтенсивні бої і ситуація справді критична для російських сухопутних військ. г) У російських соціальних мережах можна знайти заяви про те, що з 30 грудня до 7 січня вони завдали 500 “втрат” (вбитими і пораненими) усім чотирьом батальйонам 46-ї ОДШБ у Соледарі, а також вивели з ладу кілька Т-64 із 4-ї та 17-ї танкових бригад, плюс кілька Т-72 із 61-ї мехбригади (колишня 61-ша піхотно-єгерська бригада). д) останні кілька днів росіяни атакують Соледар підрозділами ВДВ і спецпризначенців, вочевидь, за підтримки 20-ї гвардійської механізованої дивізії (і далі: всієї дивізії, а не “лише кількох БТГ”) і однієї зі своїх незалежних артилерійських бригад, оснащених реактивними системами залпового вогню ТОС-1. Тобто не “силами ПВК Вагнера”. А саме: частини ВДВ і Спецназу, розбиті на початку війни, а потім “відновлені” за допомогою мобілізованих, резервістів, які служили у ВДВ 5-10 (або більше) років тому. А 20-та гвардійська механізована – одна з найбільш добре оснащених частин ЗС РФ.

Експерт пише, що, з іншого боку, 46-та ОДШБ з’явилася в результаті інтеграції паравоєних підрозділів, спочатку створених партією Свобода і Правим сектором, а 3-тя штурмова – це колишній полк Азов Національної гвардії (зрозуміло, після втрати одного з батальйонів у Маріуполі, його було реорганізовано і розширено).

– Назвати цю “комбінацію” “заклятими ворогами” – було б применшенням. Скоріше “ультранаціоналісти” з обох боків, та ще й “з великою кількістю залишків заборгованості за останні вісім років…”, – резюмує він.

Раніше українські бійці з 46-ї ОДШБ спростували оточення вагнерівцями в Соледарі.

Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що Соледар поки що не перебуває в оточенні. За його словами, місто зараз “напівзахоплене”, а ЗСУ утримують захід і північ міста. Водночас він додав, що дорога, яка веде до Соледара з півдня, перебуває під вогневим контролем окупантів.

Перед цим заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники стримують атаки РФ під Соледаром, водночас підступи до ЗСУ вже всіяні тілами загиблих окупантів. Утім, усе ще тривають важкі бої за утримання Соледара.