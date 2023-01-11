Січень, 11 в 12:08

Нещодавно бойовий робот Barkan навчився стріляти мініракетами Mete. Його тестуванням та виготовленням займається турецька компанія Havelsan.

Робота планують прийняти на озброєння влітку 2023 року, однак поки що він проходить випробування в польових умовах. Характеристики бойових роботів BARKAN – читайте в матеріалі.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко стверджує, що BARKAN – це універсальна платформа, яка використовується як гусеничний дрон. Вона може розміщувати на собі ті чи інші прилади або озброєння, щоб непомітно перебувати біля позицій ворога і вести або розвідувальну діяльність або завдавати ударів тими чи іншими засобами ураження.

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Вона може використовувати, наприклад, кулемет калібру 7, 62 мм або ракетну зброю невеликого калібру. Це насамперед ракети калібри 40 мм, які вона може запускати на відстань до 1 км.

BARKAN – доволі серйозна і потужна зброя для знищення живої сили або окремих об’єктів. І це з урахуванням того, що на сьогодні Туреччина має на озброєнні високоточні ракети, точність влучання яких становить відхилення максимум до 1 м. Як для 40-міліметрової ракети, – вона досить потужна і високоточна.

Саме ракетна та стрілецька зброя може бути розміщена на BARKAN. І, відповідно, все це – без загрози для особового складу того чи іншого підрозділу.

Тобто, це – доволі ефективна платформа саме для того, щоб завдавати ударів по позиціях ворога, не заходячи в зону ураження. Такий собі автономний дрон зі знищення ворожих військових. За словами експерта, говорити про передання бойових роботів BARKAN Україні поки що зарано.

Характеристики дрона Barkan

швидкість – до 12 км/год;

автономність – до 8 год;

вага – 500 кг;

опорні ковзанки – 4 шт;

гарматна платформа SARP-L;

балістичний обчислювач;

електрооптична станція;

тепловізор;

Пристрій може не тільки впоратися зі стрільбою по цілях, а й згодитися для знешкодження бомб, забезпечення хімічного, біологічного, радіологічного захисту, доставки вантажів, буксирування, розвідки, картографування та порятунку.