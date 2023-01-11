Січень, 11 в 11:58

Туреччина почала надсилати Україні касетні бомби американської розробки наприкінці 2022 року після місяців прохань Києва до адміністрації Байдена про надання боєприпасів.

Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на нинішніх і колишніх американських та європейських чиновників, знайомих з цим рішенням. Видання зазначає що Київ отримав потужну, але суперечливу зброю для знищення російських танків і солдатів на полі бою.

У повідомленні йдеться, союзник по НАТО почав відправляти перші партії так званих вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) в листопаді 2022 року. Їх було виготовлено за часів холодної війни за угодою про спільне виробництво зі США. Кожен снаряд розкидає близько 88 бомб. Сполученим Штатам заборонено експортувати DPICM згідно з американським законодавством через високий відсоток невдач.

Зараз дивляться

– Це просто показує, що навіть якщо Туреччина в деяких питаннях зближується з Росією, вона стала справді важливою підтримкою для України у військовому сенсі, – розповів один зі співрозмовників видання.

Ані посольство Туреччини у Вашингтоні, ані Міністерство оборони України не відповіли на запит Foreign Policy і не коментували цього.

Як зазначає видання, цей крок все ще є своєрідним розворотом для Туреччини після того, як вона пообіцяла міжнародному співтовариству з роззброєння, що не буде використовувати касетні боєприпаси.

– Туреччина, справді, поділяє гуманітарні міркування, якими керуються зусилля з обмеження невибіркового застосування зброї, зокрема касетних боєприпасів, – написав у листі до конвенції посол Туреччини в ООН у Женеві Садік Арслан.

Люди, які виступали за те, щоб Сполучені Штати надіслали DPICM, наполягали на тому, що це був би найефективніший спосіб викорінити на відкритій місцевості Донбасу російські траншейні лінії, які не укріплені і не прикриті.

На їхню думку, потреба в цьому посилюється тим, що американські запаси осколково-фугасних артилерійських боєприпасів вже вичерпуються.

Фото: Wikimedia|Jacke Hammond

Джерело: Foreign Policy