У Фінляндії назвали умову передачі Україні танків Leopard

Січень, 11 в 13:20

Фінляндія розгляне можливість передачі Україні бойових танків Leopard 2, якщо кілька країн наважаться це зробити.

Як пише видання Yle з посиланням на джерела, Фінляндія має в експлуатації танки Leopard 2, проте влада країни ще не ухвалювала рішення щодо їх передачі.

Наразі політичне керівництво Фінляндії чекає на рішення від Німеччини та інших великих країн.

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Зазначається, що у Фінляндії сьогодні є близько 200 танків Leopard 2.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні танки Leopard 2 лише за умови координації з іншими союзниками.

За його словами, західні союзники нібито витратили “багато часу на підготовку, обговорення та організацію щодо цього питання”.