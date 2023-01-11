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Факти / Україна

У Соледарі тривають важкі бої, окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ – Міноборони

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої, росіяни безуспішно намагаються повністю захопити місто.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху, – написала вона.

Раніше у ЗСУ повідомили, що Соледар не перебуває під контролем військ РФ, заяви росіян про захоплення міста не відповідають дійсності.

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Джерело: Ганна Маляр

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