У Соледарі тривають важкі бої, окупанти не можуть прорвати оборону ЗСУ – Міноборони

Січень, 11 в 15:05

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої, росіяни безуспішно намагаються повністю захопити місто.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху, – написала вона.

Раніше у ЗСУ повідомили, що Соледар не перебуває під контролем військ РФ, заяви росіян про захоплення міста не відповідають дійсності.

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Джерело: Ганна Маляр