У ЗСУ спростували заяви РФ про “контроль” Соледара
Фото: Генштаб ЗСУ
Соледар не перебуває під контролем військ РФ, заяви російських окупантів про захоплення міста не відповідають дійсності.
Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, пише Суспільне.
– Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте, – сказав він.
Раніше пресслужба керівника ПВК Вагнера Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль окупантами.
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Як повідомляв CNN український військовий, який захищає Соледар Донецької області, у місті дуже складна ситуація. Позиції постійно займаються і перезаймаються, ніхто не може точно сказати, хто що контролює.