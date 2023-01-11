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Факти / Україна

У ЗСУ спростували заяви РФ про “контроль” Соледара

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Соледар не перебуває під контролем військ РФ, заяви російських окупантів про захоплення міста не відповідають дійсності.

Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, пише Суспільне.

– Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте, – сказав він.

Раніше пресслужба керівника ПВК Вагнера Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль окупантами.

Зараз дивляться

Як повідомляв CNN український військовий, який захищає Соледар Донецької області, у місті дуже складна ситуація. Позиції постійно займаються і перезаймаються, ніхто не може точно сказати, хто що контролює.

Джерело: Суспільне
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