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Факти / Світ

Україна відкрила двері, в які зможуть проїхати західні танки для ЗСУ – Кулеба

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Танки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за останні дні Україна стала ближчою до отримання західних танків, адже відчинилися двері, в які вони можуть проїхати.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому у міністра в Instagram.

– Ми за останні два дні не просто стали на крок ближче до надання західних танків. Ми вже відкрили двері, в які вони зможуть проїхати. Але деяку серйозну роботу ще треба зробити перед тим, як все буде в новинах, – повідомив Дмитро Кулеба.

Раніше стало відомо, що Британія розглядає можливість поставити Україні свої танки Challenger 2.

Зараз дивляться

Також повідомляється, що Польща та Франція намагались переконати Німеччину розблокувати постачання сучасних бойових танків Leopard 2 в Україну.

Крім того, низка країн останнім часом повідомляла про передачу ЗСУ своєї броньованої техніки.

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