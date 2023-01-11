Україна відкрила двері, в які зможуть проїхати західні танки для ЗСУ – Кулеба

Січень, 11 в 21:05

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за останні дні Україна стала ближчою до отримання західних танків, адже відчинилися двері, в які вони можуть проїхати.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому у міністра в Instagram.

– Ми за останні два дні не просто стали на крок ближче до надання західних танків. Ми вже відкрили двері, в які вони зможуть проїхати. Але деяку серйозну роботу ще треба зробити перед тим, як все буде в новинах, – повідомив Дмитро Кулеба.

Раніше стало відомо, що Британія розглядає можливість поставити Україні свої танки Challenger 2.

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Також повідомляється, що Польща та Франція намагались переконати Німеччину розблокувати постачання сучасних бойових танків Leopard 2 в Україну.

Крім того, низка країн останнім часом повідомляла про передачу ЗСУ своєї броньованої техніки.