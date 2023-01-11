Січень, 11 в 12:28

Генеральний штаб Збройних сил України, починаючи з 10 січня, не повідомляє в своїх щоденних звітах про ситуацію в Білорусі та на Півночі вздовж кордону з РБ.

Той факт, що Генштаб ЗСУ вперше не додав до свого звіту вже звичні повідомлення про те, що в “Білорусі та на Півночі України не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога”, не залишився поза увагою фахівців Інституту вивчення війни (ISW).

Експертів зацікавило, про що може свідчити відхилення від вже усталеної схеми повідомлень Генштабу.

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Зрештою в ISW висунули дві версії, чому Генштаб ЗСУ змінив свої щоденні звіти.

Американські експерти вважають, що або українські військові побачили, що російські сили формують ударні групи на Півночі України, або ситуація біля кордонів могла не змінитися, тому в Генштабі ЗСУ її не додали до щоденного зведення.

В Інституті вивчення війни зауважують: продовжать моніторити повідомлення від Генерального штабу, щоб з’ясувати справжню причину відхилення від звичної схеми інформування про події в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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