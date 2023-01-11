Січень, 11 в 19:37

З візитом до України планує прибути генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Після цього він хоче відвідати Росію, повідомляють російські ЗМІ.

Гроссі зазначив, що збирається зустрітись з українським президентом Володимиром Зеленським, після цього – з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Також у глави МАГАТЕ запланована зустріч з очільником міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Після цих зустрічей Гроссі, за його словами, вирушить у Російську Федерацію.

Нагадаємо, МАГАТЕ планує розгорнути свої місії зі спостерігачами на всіх українських АЕС, включаючи Чорнобильську.

Раніше Гроссі заявляв про появу нібито просування переговорів щодо ЗАЕС після візиту до Москви.

З осені минулого року за участю МАГАТЕ ведуть перемовини про створення безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, яка зараз окупована росіянами.

МЗС України зазначає, що Київ та МАГАТЕ “крок за кроком” рухаються до встановлення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.