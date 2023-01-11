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Факти / Україна

Верховна Рада на найближчому засіданні позбавить мандатів чотирьох депутатів – Арахамія

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Давид Арахамія
Фото: УНІАН

На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії.

Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно закону і Конституції України, – повідомив Арахамія.

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Джерело: Давид Арахамія

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