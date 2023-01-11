Верховна Рада на найближчому засіданні позбавить мандатів чотирьох депутатів – Арахамія
Фото: УНІАН
На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій.
Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
– Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії.
Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно закону і Конституції України, – повідомив Арахамія.
Джерело: Давид Арахамія
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