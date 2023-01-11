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Факти / Україна

За добу ЗСУ знищили 490 окупантів та 10 ворожих танків

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
За добу ЗСУ знищили 490 окупантів та 10 ворожих танків
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 112 960 своїх військових, з них 490 українські Сили оборони ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 11.01.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3094 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2078 (+5) од,
  • РСЗВ – 437 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 217 од,
  • літаків – 285 од,
  • гелікоптерів – 275 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 723,
  • кораблів / катерів ‒ 17 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 184 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Майже 1,5 тис. працівників не мають доступу до Запорізької АЕС – Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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