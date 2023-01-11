За добу ЗСУ знищили 490 окупантів та 10 ворожих танків

Січень, 11 в 10:01

З початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 112 960 своїх військових, з них 490 українські Сили оборони ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 11.01.23:

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танків ‒ 3094 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5) од,

артилерійських систем – 2078 (+5) од,

РСЗВ – 437 (+3) од,

засобів ППО ‒ 217 од,

літаків – 285 од,

гелікоптерів – 275 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2),

крилатих ракет ‒ 723,

кораблів / катерів ‒ 17 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 184 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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