За добу ЗСУ знищили 490 окупантів та 10 ворожих танків
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 112 960 своїх військових, з них 490 українські Сили оборони ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 11.01.23:
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- танків ‒ 3094 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5) од,
- артилерійських систем – 2078 (+5) од,
- РСЗВ – 437 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 217 од,
- літаків – 285 од,
- гелікоптерів – 275 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2),
- крилатих ракет ‒ 723,
- кораблів / катерів ‒ 17 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 184 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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