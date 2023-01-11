Загорівся перинатальний центр: РФ обстріляла Херсон
Фото: ДСНС
11 січня російські війська атакували перинатальний центр у Херсоні.
Про факт ворожого обстрілу повідомив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
За його словами, снаряд, вибухнувши, спровокував пожежу в медичному закладі. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна в дитячому відділенні та пошкодило один із кабінетів.
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– За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі та неушкоджені, – повідомляє Ярослав Янушевич.
Нині спеціалісти усувають наслідки атаки окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ярослав Янушевич