Січень, 12 в 20:17

Арештований росіянами активіст, кримський художник Богдан Зіза звернувся з підконтрольного РФ сімферопольського СІЗО до президента Володимира Зеленського з проханням про обмін.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Правозахисного проєкту на підтримку кримського художника в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Правозахисний проєкт в підтримку Богдана Зізи (@webogdanziza)



Як зазначається, кримчанина звинувачують у “вчиненні акту тероризму”. Він просить Зеленського внести його та інших українських політичних ув’язнених на території Криму та Росії до списків на обмін.

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Нагадаємо, у травні 2022 року будинок підконтрольної Росії адміністрації Євпаторії облили синьо-жовтою фарбою, в цьому звинуватили кримського художника Богдана Зізу.

Пізніше російські пропагандисти з телеканалу Крим 24 оприлюднили відео, на якому Зіза начебто “зізнався у скоєному та покаявся”.

Після цього кримчанина внесли у російський список терористів та екстремістів.

Проти 27-річного Зізи порушили кримінальну справу за “замах на злочин” (ч. 3 ст. 30) та “терористичний акт” (ч. 1 ст. 205 КК Росії). Пізніше до звинувачень додали ще “заклик до тероризму” (205.2 ч. 2) та “вандалізм з політичних мотивів” (214 ч. 2).