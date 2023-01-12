Січень, 12 в 20:21

У четвер, 12 січня, президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сейму Латвійської Республіки Едвардсом Смілтенсом.

Глава держави відзначив важливість політичної, оборонної та фінансової допомоги Україні з боку Латвії.

– Латвія є прикладом незламної рішучості в допомозі Україні. Ви чудово розумієте сутність кремлівського режиму, масштабність загроз Росії, – наголосив Зеленський.

Едвардс Смілтенс запевнив, що Латвія продовжить усебічно підтримувати Україну до перемоги у війні.

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– Ми допомагаємо вам всім, чим можемо. І будемо допомагати до перемоги. За свободу, незалежність і демократію, за наші спільні цінності, – сказав він українською.

Президент України поінформував спікера Сейму Латвії про розвиток ситуації на передовій та відзначив важливість оперативного ухвалення партнерами рішень щодо забезпечення ключових безпекових потреб нашої держави.

Зеленський подякував представнику Латвії за долучення до відбудови українських об’єктів інфраструктури, які постраждали внаслідок вторгнення РФ.

Окремо сторони обговорили питання притягнення до відповідальності всіх винних в агресії проти України, воєнних злочинах і злочинах проти людяності, а також формування національних та міжнародних правових механізмів компенсації шкоди, завданої Україні внаслідок російської війни.