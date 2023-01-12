Командував штурмом Азовсталі кадирівцями: СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ

Січень, 12 в 12:45

Депутату державної думи РФ Адаму Делімханову, який брав участь у захопленні Маріуполя та керував штурмом Азовсталі кадирівцями, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, посадовець входить до найближчого оточення Кадирова і саме за його вказівкою прибув до тимчасово окупованої частини Донеччини.

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– Там він очолив угруповання ворожих військ, до складу яких входили загони управління Росгвардії та МВД РФ по Чеченській республіці. З лютого до травня минулого року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті, – сказано в повідомленні.

В СБУ додали, що також російський депутат поширював через власний Telegram-канал пропагандистські відео Кадирова, де той виправдовує збройну агресію РФ проти України.

На цих підставах Делімханова підозрюють у пособництві у зміні меж території та держкордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110) та у виправдовуванні й визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2).