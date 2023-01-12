Мінус 430 окупантів та гелікоптер – втрати РФ у війні за добу

Січень, 12 в 8:52

Загалом із початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 113 990 своїх військових, з них 430 українські військові ліквідували за добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 12.01.23 :

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