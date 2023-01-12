Мінус 430 окупантів та гелікоптер – втрати РФ у війні за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Загалом із початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 113 990 своїх військових, з них 430 українські військові ліквідували за добу.
Про це повідомляє Генштаб.
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 12.01.23 :
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- танків ‒ 3094 од,
- бойових броньованих машин ‒ 6159 од,
- артилерійських систем – 2082 (+4) од,
- РСЗВ / MLRS – 437 од,
- засобів ППО ‒ 218 (+1) од,
- літаків / aircraft – 285 од,
- гелікоптерів – 276 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+3),
- крилатих ракет ‒ 723,
- кораблів / катерів ‒ 17 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 од,
- спеціальної техніки ‒ 184.
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