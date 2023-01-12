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Факти / Україна

Мінус 430 окупантів та гелікоптер – втрати РФ у війні за добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Мінус 430 окупантів та гелікоптер – втрати РФ у війні за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом із початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 113 990 своїх військових, з них 430 українські військові ліквідували за добу.

Про це повідомляє Генштаб.

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 12.01.23 :

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3094 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6159 од,
  • артилерійських систем – 2082 (+4) од,
  • РСЗВ / MLRS – 437 од,
  • засобів ППО ‒ 218 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 285 од,
  • гелікоптерів – 276 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 723,
  • кораблів / катерів  ‒ 17 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 од,
  • спеціальної техніки  ‒ 184.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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